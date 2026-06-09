俳優の生瀬勝久が８日、ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」に出演。本名に戻すきっかけとなった因縁の局で、問題の？芸名が画面で大きく紹介された。

生瀬は真面目なサラリーマンの父と、教師から市議会議員となった母との間に生まれた次男。当時は生瀬も父のようなサラリーマンを目指し、高校２年で受験勉強のために部活を辞めるほど、勉強に向き合っていた。

そして入った同志社大では喜劇研究会に入る。ここで自分は下戸であることがわかり「飲めないのでこのまま社会人になったら大変なことになる。面白い話ができれば世渡りできる」というのがサークル入部の理由だった。

だが大学２年でバイクで大事故に見舞われる。これで死を意識した生瀬は、「生きている間にやりたいことをやろう」と意識が変化。演劇の道に進むことを決意する。

デビュー時の芸名はあまりにも有名な「槍魔栗三助（やりまくり・さんすけ）」で、番組の画面でもデカデカとこの芸名がテロップで紹介された。

実は生瀬は１６年の朝ドラ「べっぴんさん」に出演した際に、改名の経緯を説明。生瀬にとって初の朝ドラとなった「純ちゃんの応援歌」に出演が決まった際に「槍魔栗三助ではＮＨＫには出られないということで、本名に戻した」と説明していた。

そんな因縁の？ＮＨＫで紹介された「槍魔栗三助」にネットでも「改名のきっかけとなったＮＨＫで『槍魔栗三助』の芸名が出てきてびっくり」「すげぇ！槍魔栗三助がＮＨＫで音声と文字で表示されたｗたしか、かつでＮＨＫから出演オファー会った時に『その名前では出せない』って言われて本名に戻したのに」「槍魔栗三助じゃ朝ドラ出られないから本名に変えたのに、ＮＨＫでその芸名が放送されるｗｗｗ」など反響を呼んでいた。