お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔さんが6月9日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。コンビから脱退することを報告しました。

【写真を見る】【 東京ダイナマイト 】松田大輔さん「東京ダイナマイトを脱退する事になりました」 24年半のコンビ歴に終止符 反響続々











松田さんは、「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました。」と綴り、「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません。」と伝えました。



今後の活動については、「今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます。」と明らかにしました。





最後に「本当に本当に有難うございました。」と綴り、結んだ松田さん。この投稿に、「東京ダイナマイトの漫才がもう見られないと思うと本当に寂しいです」「『東京ダイナマイトの松田大輔』じゃなくなるのがまだ信じられない」「素晴らしい笑いをありがとうございました」「松田さんの新たなステージでの活躍に期待します！」など、多くのコメントが寄せられています。





〜東京ダイナマイト・プロフィール〜

（吉本興業 公式サイトより）



結成年月：2001年 12月



1990年代中頃に、

ハチミツ二郎（ハチミツじろう）と曽根卍（そねまんじ）で結成。



2001年に、

二代目としてハチミツ二郎が松田大輔（まつだ だいすけ）と再結成した。



2008年6月20日ハチミツ二郎が、

2009年3月に松田がオフィス北野を退社。



2009年8月によしもとへ所属

2026年松田大輔が脱退。



〜受賞歴〜

「オートバックスM-1グランプリ2004」(第4回)第8位

「オートバックスM-1グランプリ2009」(第9回)第6位









【担当：芸能情報ステーション】