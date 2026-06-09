シマノ「PD-EH510」登場―1台で通勤もオフロードもこなす万能ペダル
シマノは、SPDクリップインシステムの効率性に加え、フラットペダルの自由さと安心感を併せ持つ多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」を発売した。
多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」
同商品は、片面にSPDシステム、もう片面に安定したフラット面を備えており、通勤からグラベル、初めてのオフロード、Eバイクまで幅広いシーンに対応する。
多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」装着イメージ
111mm×96mmのワイドプラットフォームと片面8本のピンにより、安定したペダリングと高いグリップ力を実現した。岩などの衝撃に強いテクスチャ仕上げの樹脂製ボディや、障害物との接触を抑える薄型プロファイルを採用している。堅牢なブッシングベアリング構造は長寿命で、低メンテナンスでも変わらない性能を発揮する。
多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」使用イメージ
シマノGF、EX、ETシリーズのシューズとのペアリングがおすすめ。希望小売価格は1万4,376円。
多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」
同商品は、片面にSPDシステム、もう片面に安定したフラット面を備えており、通勤からグラベル、初めてのオフロード、Eバイクまで幅広いシーンに対応する。
多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」装着イメージ
多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」使用イメージ
シマノGF、EX、ETシリーズのシューズとのペアリングがおすすめ。希望小売価格は1万4,376円。