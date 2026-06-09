辻希美「冷凍庫あさってある物で」前日夜がバタバタだった日の高1長男へのお弁当公開「汁物とフルーツまであって栄養満点」「クオリティすごすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの辻希美が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「汁物とフルーツまであって栄養満点」冷凍庫にある物で作った高1長男へのお弁当
辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。「昨夜色々あってバタバタで 全然寝れなかったから冷凍庫あさってある物で…」と説明し、海苔をのせたご飯、綺麗な焼き色がついたハンバーグ、カラッと揚がったエビフライ、パスタ、花の形に飾り切りしたウインナー、にっこり顔の卵焼きなどを隙間なく盛り付けたお弁当を披露している。また、にんじんやしいたけなど具材がたっぷりと入った「昨夜の残りの豚汁」とフルーツも並べられている。
この投稿に、ファンからは「汁物とフルーツまであって栄養満点」「クオリティすごすぎる」「品数豊富で豪華」「テンション上がるおかずばかり」「バランスも最高」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「汁物とフルーツまであって栄養満点」冷凍庫にある物で作った高1長男へのお弁当
◆辻希美、長男への手作り弁当披露
辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。「昨夜色々あってバタバタで 全然寝れなかったから冷凍庫あさってある物で…」と説明し、海苔をのせたご飯、綺麗な焼き色がついたハンバーグ、カラッと揚がったエビフライ、パスタ、花の形に飾り切りしたウインナー、にっこり顔の卵焼きなどを隙間なく盛り付けたお弁当を披露している。また、にんじんやしいたけなど具材がたっぷりと入った「昨夜の残りの豚汁」とフルーツも並べられている。
◆辻希美の投稿に「クオリティすごすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「汁物とフルーツまであって栄養満点」「クオリティすごすぎる」「品数豊富で豪華」「テンション上がるおかずばかり」「バランスも最高」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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