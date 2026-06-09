

田邉泉さんの写真展

太平洋戦争の末期、太平洋の島国・パラオから引き揚げた岡山県倉敷市の男性が、パラオと日本の友好をテーマに自宅で写真展を開いています。

花札を楽しむのは、太平洋の島国・パラオの人たち。

（田邉泉さん）

「花札って言ったら日本の文化でしょ。日本の文化が残ってるんですね」

古くから日本で食べられている「ナマコ」を洗う人も。

写真展では、かつて日本の統治下にあったパラオで撮影された約150枚の写真が展示されています。

開いたのは倉敷市の田邉泉さん、90歳です。

まだ幼かった1940年に、父の仕事の都合でパラオに移住し、戦況の悪化に伴い1944年に命からがら日本に引き揚げました。

その後、2005年から3度、パラオを訪ね、現地の人と交流を深めるとともに写真を撮りためてきました。

（田邉泉さん）

「パラオに少しでも親しんでもらおうと思って。知ってもらいたい。硬い言葉で言えば、パラオと日本との友好ということで、写真展をやっている」

美しい海や人々の暮らしに、かつて統治していた日本とパラオとの関係。そして、戦争の歴史をテーマに展示する写真を選んだそうです。

（田邉泉さん）

「太平洋戦争で、日本は大変な戦いをペリリュー島でやって、1万人もの人が亡くなっておられる。戦争の残酷さ。厳しさ。そういうことも知ってもらいたいし。だから、戦争はやっぱりやってほしくない。戦争は絶対悪。平和がいいに決まってる、ということでしょうね」

この展示は倉敷市中庄の田邉さんの自宅のギャラリーで、当面の間行われます。見学の希望があれば、事前に田邉さんに連絡してほしいということです。（086-462-0287）