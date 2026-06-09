ドル円１６０．１５近辺、ユーロドル１．１５４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は160.15近辺、ユーロドルは1.1545近辺で推移している。ドル円は東京午前の160.28付近を高値に、ロンドン朝方には160.05付近まで下押しされた。しかし、売りも続かず足元では前日NY終値水準160.16近辺へと下げ渋っている。



ユーロドルは東京午前に1.1527付近まで小幅に下押しされたあとは、買いが優勢になっている。ロンドン朝方には1.1554付近まで高値を伸ばした。その後は上昇一服も、ユーロ高・ドル安圏にとどまっている。



ユーロ円はユーロドルに沿った値動き。東京午前に184.61付近まで下押しされたあとは、買い優勢となっている。東京午後には高値を184.99付近に更新。その後も184.90を挟んだ水準に高止まりしている。



中東情勢がひとまず落ち着いたことを受けて、NY原油先物は89ドル台へと下落。米10年債利回りは4.575％付近から4.54％台後半へと低下している。米株先物・時間外取引は主要3指数がプラス圏で推移しており、リスク動向は改善している。



USD/JPY 160.16 EUR/USD 1.1545 EUR/JPY 184.91

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