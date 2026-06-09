今井翼、“ひと工夫した”手作り鍋料理を披露 料理男子な一面に反響「わぁ美味しいだろうな〜」「お店みたい」
俳優の今井翼（44）が7日、自身のインスタグラムを更新。手作りの鍋料理を公開し、本格的な仕上がりにファンから驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】「お店みたい」豪華にとろろを盛り付け！今井翼の手作り鍋料理
今井は「とろろ鍋」と書き出し、「味噌を3種合わせて豚肉と野菜を沢山入れた身体が温まるとろろ鍋。隠し味はにんにく」「#鍋処今井」と手料理を紹介。さらに、締めには「麦とろ雑炊」を楽しんだことも明かした。
投稿された写真には、大きな土鍋にたっぷりの具材と、とろろが豪快に盛り付けられた鍋が写されている。別の写真では、鍋の締めとして作られた麦とろ雑炊も披露され、食欲をそそる一品に仕上がっていた。
具材たっぷりの鍋に、ファンからは「初めて見ました どんな味付けにするのですか？」「味噌味のとろろ鍋なんですね おいしそう！」「とろろ鍋は食べた事ないから気になる〜」「わぁ美味しいだろうな〜食べてみたい」「相変わらずお店みたい」「〆の麦とろ雑炊も食べてみたい」といったコメントが寄せられている。
【写真】「お店みたい」豪華にとろろを盛り付け！今井翼の手作り鍋料理
今井は「とろろ鍋」と書き出し、「味噌を3種合わせて豚肉と野菜を沢山入れた身体が温まるとろろ鍋。隠し味はにんにく」「#鍋処今井」と手料理を紹介。さらに、締めには「麦とろ雑炊」を楽しんだことも明かした。
投稿された写真には、大きな土鍋にたっぷりの具材と、とろろが豪快に盛り付けられた鍋が写されている。別の写真では、鍋の締めとして作られた麦とろ雑炊も披露され、食欲をそそる一品に仕上がっていた。
具材たっぷりの鍋に、ファンからは「初めて見ました どんな味付けにするのですか？」「味噌味のとろろ鍋なんですね おいしそう！」「とろろ鍋は食べた事ないから気になる〜」「わぁ美味しいだろうな〜食べてみたい」「相変わらずお店みたい」「〆の麦とろ雑炊も食べてみたい」といったコメントが寄せられている。