杉浦太陽＆辻希美、第5子次女の10ヶ月記念ショットを公開「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」
タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が8日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。第5子次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生10ヶ月を迎えたことを報告し、記念ショットを披露した。
【写真】「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」第5子次女・夢空ちゃんの最新ショット
投稿では、オムツで「10ヵ月」とデザインした室内でかわいらしい笑みを見せる夢空ちゃんの様子や、杉浦＆辻＆夢空ちゃんの親子3ショットなどを掲載。
杉浦は「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と成長を伝え、つかまり立ちする夢空ちゃんの姿も披露した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」第5子次女・夢空ちゃんの最新ショット
投稿では、オムツで「10ヵ月」とデザインした室内でかわいらしい笑みを見せる夢空ちゃんの様子や、杉浦＆辻＆夢空ちゃんの親子3ショットなどを掲載。
杉浦は「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と成長を伝え、つかまり立ちする夢空ちゃんの姿も披露した。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。