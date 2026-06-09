安達祐実、10歳・長男は「ハグしてくれない」 “母の日”のプレゼントに感動「自分のお小遣いで、私のために…」
俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。自身の10歳になる長男についてを明かした。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
20歳の長女は、現在海外で生活し、スタイリストを目指していると明かした安達。一方、10歳の息子は一緒に暮らしているといい、安達は「かわいいですね。女の子とはまた違ったかわいさがあるなと思います」と素直な気持ちを吐露。黒柳が「今はまだ手をつないでくれる？」と聞くと「そうなんですよ。ギリギリ手つないでくれるんですけど、そう遠くない未来に拒否される時が来るんだろうなと…」と戦々恐々の様子。
すでにハグはだめだといい、安達は「してくれないんですよ。私が無理やり『大好きだよ』とか言ってハグするんですけど、『はい』みたいな、『やめてください』みたいな感じで（笑）」とあしらわれていることを明かしながら「でも内心は喜んでるんじゃないかなってちょっと思いながらやってます（笑）」とはにかんだ。
“母の日”にはプレゼントをくれたといい「カーネーション買ってきてくれたんです。なんか近所のスーパーでお花売ってるコーナーがあって、そこで買ってきてくれて。『ちょっとスナック買いに行ってくるね』って言って出かけて、ほんとはお菓子じゃなくて、お花を買ってきてくれて。うれしかったです。ちょっとびっくりしました」「自分のお小遣いで、そうやって私のために何かプレゼントしてくれるって、とってもうれしかったです」と子どもの成長への驚きと喜びを語った。
そして黒柳から「母になって自分が成長したことは何かあると思いますか？」と聞かれると、「やっぱり自分のことよりも子どものことを優先して。それはもう無意識に最初に子どものこと考えるっていうのは、やっぱり母親ならではっていうか、だからなのかなっていうふうに思います」と、自身の考えを語り、「子どもたちといる時間が本当に楽しくて。子育て大変っていう思いよりは、楽しい。この人たちといると。っていう感じで子育てできていて。子どもたちが私にそういう幸せとかゆとりとか、そういうものを与えてくれてるんだなっていうのは日々感じてます」と笑顔で語った。
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20歳の長女は、現在海外で生活し、スタイリストを目指していると明かした安達。一方、10歳の息子は一緒に暮らしているといい、安達は「かわいいですね。女の子とはまた違ったかわいさがあるなと思います」と素直な気持ちを吐露。黒柳が「今はまだ手をつないでくれる？」と聞くと「そうなんですよ。ギリギリ手つないでくれるんですけど、そう遠くない未来に拒否される時が来るんだろうなと…」と戦々恐々の様子。
“母の日”にはプレゼントをくれたといい「カーネーション買ってきてくれたんです。なんか近所のスーパーでお花売ってるコーナーがあって、そこで買ってきてくれて。『ちょっとスナック買いに行ってくるね』って言って出かけて、ほんとはお菓子じゃなくて、お花を買ってきてくれて。うれしかったです。ちょっとびっくりしました」「自分のお小遣いで、そうやって私のために何かプレゼントしてくれるって、とってもうれしかったです」と子どもの成長への驚きと喜びを語った。
そして黒柳から「母になって自分が成長したことは何かあると思いますか？」と聞かれると、「やっぱり自分のことよりも子どものことを優先して。それはもう無意識に最初に子どものこと考えるっていうのは、やっぱり母親ならではっていうか、だからなのかなっていうふうに思います」と、自身の考えを語り、「子どもたちといる時間が本当に楽しくて。子育て大変っていう思いよりは、楽しい。この人たちといると。っていう感じで子育てできていて。子どもたちが私にそういう幸せとかゆとりとか、そういうものを与えてくれてるんだなっていうのは日々感じてます」と笑顔で語った。