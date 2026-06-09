【リーグワン】初Vの神戸、決勝に先発したHOディクソンやLOララトゥブアら11選手が退団
ラグビーリーグワン1部の神戸は9日、今季限りで退団する選手と退任するスタッフを発表した。
退団するのは、既に公表されていたニュージーランド代表No・8アーディ・サベア、CTBアントン・レイナートブラウンら11選手。加えて元日本代表PR中島イシレリや、リーグワン初制覇を果たした7日のプレーオフ決勝・東京ベイ戦に先発したHOアッシュ・ディクソン、LOワイサケ・ララトゥブアらも退団する。
退団する選手は以下の通り。（）は在籍年数。
・PR中島イシレリ（11シーズン）
・HOアッシュ・ディクソン（1シーズン）
・LO小瀧尚弘（5シーズン）
・LOカヴァイア・タギヴェタウア（1シーズン）
・LOワイサケ・ララトゥブア（3シーズン）
・FL前田剛（8シーズン）
・FLソセフォ・ファカタヴァ（2シーズン）
・No・8アーディ・サべア（計2シーズン）
・CTBアントン・レイナートブラウン（1シーズン）
・WTB杉本崇馬（3シーズン）
・WTB浜野隼大（6シーズン）
スタッフでも、ニュージーランド代表HCに就任するデイブ・レニーHCら9人の退任が発表された。