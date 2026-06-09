ラグビーリーグワン1部の神戸は9日、今季限りで退団する選手と退任するスタッフを発表した。

退団するのは、既に公表されていたニュージーランド代表No・8アーディ・サベア、CTBアントン・レイナートブラウンら11選手。加えて元日本代表PR中島イシレリや、リーグワン初制覇を果たした7日のプレーオフ決勝・東京ベイ戦に先発したHOアッシュ・ディクソン、LOワイサケ・ララトゥブアらも退団する。

退団する選手は以下の通り。（）は在籍年数。

・PR中島イシレリ（11シーズン）

・HOアッシュ・ディクソン（1シーズン）

・LO小瀧尚弘（5シーズン）

・LOカヴァイア・タギヴェタウア（1シーズン）

・LOワイサケ・ララトゥブア（3シーズン）

・FL前田剛（8シーズン）

・FLソセフォ・ファカタヴァ（2シーズン）

・No・8アーディ・サべア（計2シーズン）

・CTBアントン・レイナートブラウン（1シーズン）

・WTB杉本崇馬（3シーズン）

・WTB浜野隼大（6シーズン）

スタッフでも、ニュージーランド代表HCに就任するデイブ・レニーHCら9人の退任が発表された。