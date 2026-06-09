ビューティガレージ<3180.T>がこの日の取引終了後に、２７年４月期の連結業績予想を発表しており、売上高４３１億５３００万円（前期比１３．０％増）、営業利益２２億１７００万円（同４６．０％増）、純利益１３億５１００万円（同４４．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比２円増の１８円とした。



各事業における成長戦略を着実に実行していくことにより売上高の伸長を見込む。加えて、前期第４四半期中に消耗品出荷機能の柏ＦＣ（フルフィルメントセンター）の移管が概ね完了し、物流関連費の抑制による販管費比率の削減が見込まれることが業績を押し上げる。



なお、２６年４月期決算は、売上高３８１億９７００万円（前の期比１３．３％増）、営業利益１５億１８００万円（同４．８％減）、純利益９億３２００万円（同８．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS