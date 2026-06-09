明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：アルトナー<2163>，柿安本店<2294>，テンポスＨＤ<2751>，Ｒフィールド<2910>，ファーマＦ<2929>，神島化<4026>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，ステムリム<4599>，セルソース<4880>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，ハウテレ<7064>，あさくま<7678>，浜木綿<7682>，ＧＥＮＤＡ<9166>，スバル<9632>

※海外企業決算発表：オラクル



出所：MINKABU PRESS