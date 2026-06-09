９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前日の米債券安を受けて売りが先行したものの、引けにかけては需給の引き締まりを意識した買いで上げ幅を広げた。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの観測が高まっていることを背景に、８日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。この日の時間外取引でも米長期金利が高止まりしていたことが影響し、債券先物は午前９時３０分すぎに１２８円３１銭まで軟化する場面があった。ただ、イランとイスラエルが相互への攻撃停止を表明したことで米原油先物の上昇が一服し、インフレ懸念が和らいだことから追随売りは広がらず。あす財務省が実施する３０年債入札を控えた持ち高調整の売りは午前で一巡したようで、午後に入ると先物はプラス圏に浮上した。ロイター通信が関係筋の話として「日銀は６月の金融政策決定会合で点検する国債買い入れ計画で、２０２７年４月以降について減額の一時停止を検討する見通し」と伝えたことで上げに弾みがつき、引け間際には一時１２８円８６銭まで上伸した。



先物６月限の終値は、前日比３０銭高の１２８円８１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前日に比べて０．０５０％低い２．６６５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS