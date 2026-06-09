株式会社ケンコー・トキナーは、ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ第2弾として「キッズカメラ〈トイ・ストーリー〉」を6月26日（金）に発売する。直販価格は7,700円。

ディズニー・ピクサー作品『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめるデジタルカメラ。作中の人気キャラクターである「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」のキャラクターボイスを搭載した。電源のON/OFF操作時や、シャッターを切った際にキャラクターの音声が流れる。

キャラクターたちをあしらった20種類のオリジナルフォトフレームを収録。3種類のゲーム機能も内蔵する。

前面に加えて背面にもカメラを搭載する「2カメラ仕様」を採用。背面モニターを見ながらのレンズ切り替え操作により、簡単に自撮りが行えるという。

メモリーカードはmicroSDHC/SDXCカード。リチウムイオンバッテリーを内蔵する。

2026年3月には第1弾として、「ミッキー＆ミニー」モデルも発売している。

ネックストラップも付属する

有効画素数：約30万画素（フロント／リア共通） 記録サイズ（静止画）：500万画素 記録サイズ（動画）：1,440×1,080/30fps、960×720/30fps、640×480/30fps ズーム：デジタル2倍 シャッタースピード：オート 背面モニター：2.0型 IPS液晶 内蔵メモリー：静止画約30枚相当（microSDカード未挿入時） メモリーカード：microSDHC/SDXCカード（UHS-I、8～64GB、別売） 入出力ポート：USB Type-C 電源：内蔵リチウムイオン充電池（600mAh） 充電時間：約1.5時間 外形寸法：約103×65×50mm（シリコーンカバー含む） 質量：約110g（シリコーンカバー含む）