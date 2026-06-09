明日の決算発表予定 エニーカラー、ＧＥＮＤＡなど19社 (6月9日)
6月10日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆第2四半期決算：
<4441> トビラシステ [東Ｓ]
◆第3四半期決算：
<2929> ファーマＦ [東Ｐ]
■引け後発表
◆本決算：
★<5032> エニーカラー [東Ｐ]
◆第1四半期決算：
<5031> モイ [東Ｇ]
★<9166> ＧＥＮＤＡ [東Ｇ]
<9632> スバル [東Ｓ]
◆第2四半期決算：
<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2294> 柿安本店 [東Ｐ] (前回15:30)
<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ] (前回17:00)
<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
<4026> 神島化 [東Ｓ] (前回14:30)
◆第1四半期決算：
<2163> アルトナー [東Ｐ] (前回14:00)
<4334> ユークス [東Ｓ] (前回15:45)
<7064> ハウテレ [東Ｓ] (前回15:30)
<7678> あさくま [東Ｓ] (前回16:00)
◆第2四半期決算：
<4880> セルソース [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<4599> ステムリム [東Ｇ] (前回15:30)
<6577> ベストワン [東Ｇ] (前回12:00)
<7682> 浜木綿 [東Ｓ] (前回15:30)
合計19社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
■取引時間中の発表
◆第2四半期決算：
<4441> トビラシステ [東Ｓ]
◆第3四半期決算：
<2929> ファーマＦ [東Ｐ]
■引け後発表
◆本決算：
★<5032> エニーカラー [東Ｐ]
◆第1四半期決算：
<5031> モイ [東Ｇ]
★<9166> ＧＥＮＤＡ [東Ｇ]
<9632> スバル [東Ｓ]
◆第2四半期決算：
<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2294> 柿安本店 [東Ｐ] (前回15:30)
<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ] (前回17:00)
<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
<4026> 神島化 [東Ｓ] (前回14:30)
◆第1四半期決算：
<2163> アルトナー [東Ｐ] (前回14:00)
<4334> ユークス [東Ｓ] (前回15:45)
<7064> ハウテレ [東Ｓ] (前回15:30)
<7678> あさくま [東Ｓ] (前回16:00)
◆第2四半期決算：
<4880> セルソース [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<4599> ステムリム [東Ｇ] (前回15:30)
<6577> ベストワン [東Ｇ] (前回12:00)
<7682> 浜木綿 [東Ｓ] (前回15:30)
合計19社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
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