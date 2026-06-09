6月10日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆第2四半期決算：
　　　<4441> トビラシステ [東Ｓ]
　　◆第3四半期決算：
　　　<2929> ファーマＦ [東Ｐ]

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　★<5032> エニーカラー [東Ｐ]
　　◆第1四半期決算：
　　　<5031> モイ [東Ｇ]
　　★<9166> ＧＥＮＤＡ [東Ｇ]
　　　<9632> スバル [東Ｓ]
　　◆第2四半期決算：
　　　<5132> プラスゼロ [東Ｇ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<2294> 柿安本店 [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ] (前回17:00)
　　　<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
　　　<4026> 神島化 [東Ｓ] 　　　(前回14:30)
　　◆第1四半期決算：
　　　<2163> アルトナー [東Ｐ] 　(前回14:00)
　　　<4334> ユークス [東Ｓ] 　　(前回15:45)
　　　<7064> ハウテレ [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<7678> あさくま [東Ｓ] 　　(前回16:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<4880> セルソース [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<4599> ステムリム [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<6577> ベストワン [東Ｇ] 　(前回12:00)
　　　<7682> 浜木綿 [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　合計19社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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