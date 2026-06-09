92歳でCDデビューの高嶋弘之、夢舞台『紅白歌合戦』に意欲 もし出場決まったら娘・高嶋ちさ子も「伴奏で出してあげますよ」
プロデューサーで歌手の高嶋弘之（92／※高＝はしご高）が9日、東京・亀戸のカメイドクロック カメクロコートでデビューCD「君のいない朝がくる」の発売記念イベントを開いた。
【全身ショット】92歳！蝶ネクタイ姿の高嶋弘之
冒頭のあいさつで高嶋は「去年、昭和100年。昭和歌謡を事務所でちょっと歌ってましたら、事務所の人間が『コンサートやったらどうですか？』と言うんで、調子に乗って2回ほどやった。『CDも出しましょうか！』となって、人の迷惑も顧みずCDを出すことになりました」と経緯を軽快トークで明かして笑わせた。「最初に一言。お客様で笑顔の中もいらっしゃるんですが、心配そうな顔をした方がいらっしゃるので最初に大事なことをお話します。私、東芝レコードを皮切りに長年、レコード業界で働いてまいりまして、下手な歌を聞いて死んだ人はおりませんので。どうぞご安心なってください」と呼びかけて笑いを誘っていた。
92歳とは思えぬマシンガントークを披露する高嶋。原動力を問われると「90歳になった時、『人生とは何か？』を悟ると思っていた。全く悟りません（笑）。残念ながら何も悟らない。悟らない以上は、人のために。『高嶋と居たら楽しかった』と思ってもらえるように楽しく生きたい。下手な歌を聴かせてご迷惑を掛けているかもしれないけど、92歳でも頑張ったらできるよ、と」と話していた。ヒットすれば次作のプランもあるという。「売れたら第2弾を出したい。もうタイトルも決めているんです。次はラップ調で『勘弁してよ』と。家内に（ちさ子の姉の）未知子置いて先に逝っちゃって勘弁してよ、と」と冗談交じりに口にした。
また、デビューについて、ちさ子から言われたことについての質問が飛ぶと高嶋は「割と早めに言った時、別に何も言わなかったです」と明かす。『1周回って知らない話SP』は一緒に出演しているが「そもそも僕がテレビに出るきっかけは、家内が9年前に亡くなった。僕は外でも家でも変わらない。外でしゃべり倒して、家でもしゃべり倒す。非常にウケてくれる。話し仲間だった。その家内がいなくなってガックリきた。後で聞いたら、それをちさ子が見てマズいと思ったらしくて『テレビに出して刺激を与えた』と」と振り返る。「別にテレビで面白いことを言ってないのに、道でよく声を掛けられる。うれしいのは若い女性から『お父さん！』と言われるんです。どう見たって年齢的には、おじいちゃんなのに。うれしいです」とにんまりだった。
デビュー曲がヒットすれば、年末の大舞台『紅白歌合戦』からお声が掛かる可能性も。高嶋は「『歌え』と言われれば歌いますよ！」と前向き。もし『紅白歌合戦』出場が実現した場合、ちさ子について高嶋は「伴奏で出してあげますよ」と笑っていた。
【全身ショット】92歳！蝶ネクタイ姿の高嶋弘之
冒頭のあいさつで高嶋は「去年、昭和100年。昭和歌謡を事務所でちょっと歌ってましたら、事務所の人間が『コンサートやったらどうですか？』と言うんで、調子に乗って2回ほどやった。『CDも出しましょうか！』となって、人の迷惑も顧みずCDを出すことになりました」と経緯を軽快トークで明かして笑わせた。「最初に一言。お客様で笑顔の中もいらっしゃるんですが、心配そうな顔をした方がいらっしゃるので最初に大事なことをお話します。私、東芝レコードを皮切りに長年、レコード業界で働いてまいりまして、下手な歌を聞いて死んだ人はおりませんので。どうぞご安心なってください」と呼びかけて笑いを誘っていた。
また、デビューについて、ちさ子から言われたことについての質問が飛ぶと高嶋は「割と早めに言った時、別に何も言わなかったです」と明かす。『1周回って知らない話SP』は一緒に出演しているが「そもそも僕がテレビに出るきっかけは、家内が9年前に亡くなった。僕は外でも家でも変わらない。外でしゃべり倒して、家でもしゃべり倒す。非常にウケてくれる。話し仲間だった。その家内がいなくなってガックリきた。後で聞いたら、それをちさ子が見てマズいと思ったらしくて『テレビに出して刺激を与えた』と」と振り返る。「別にテレビで面白いことを言ってないのに、道でよく声を掛けられる。うれしいのは若い女性から『お父さん！』と言われるんです。どう見たって年齢的には、おじいちゃんなのに。うれしいです」とにんまりだった。
デビュー曲がヒットすれば、年末の大舞台『紅白歌合戦』からお声が掛かる可能性も。高嶋は「『歌え』と言われれば歌いますよ！」と前向き。もし『紅白歌合戦』出場が実現した場合、ちさ子について高嶋は「伴奏で出してあげますよ」と笑っていた。