バイオリニストの高嶋ちさ子（57）の父で音楽ディレクターの郄嶋弘之（92）が9日、東京・亀戸にある商業施設「カメイドクロック」でデビュー曲「君のいない朝がくる」のリリースを記念したイベントを開いた。

特注の黒いスーツに、ワインレッドの蝶ネクタイをした郄嶋は、右手に持った杖をつきながら登場。会場を見渡すと、「たくさんなのか、少ないのか分かりませんが、集まってくださりありがとうございます」と感謝。「心配そうな顔で見ている人もいますが、ヘタな歌を聞いて死んだ人はいないのでご安心してください」とおなじみの“郄嶋節”で客席をわかせた。

郄嶋氏は、東芝音楽工業株式会社に勤務していた際に、ザ・ビートルズの日本での初代ディレクターに就任。宣伝マンをビートルズと同じマッシュルーム・カットにし、襟なしのスーツを着用させるなど様々なアイデアでグループの認知を拡大した。1968年には、歌手の黛ジュン（78）の「天使の誘惑」で日本レコード大賞を受賞するなど、ヒットメーカーとして活躍したが、歌手デビューの場として選んだのは、東京・下町だった。

横幅約6メートル、奥行き約3メートルほどの小さなステージに立つと、新曲からではなく、戦後初の大ヒット曲「リンゴの唄」のカバーを披露。戦争で焼け野原になっ兵庫県神戸市で暮らしていた11歳の時、父親が建てたバラック小屋の中で聴いた思い出の曲で「5年生の時に、この曲を聴いて力強く生きようと決意した曲でした」と思いを込めた。

膝に乗せた右手でリズムを取りながら歌い上げると、聴き入っていた観客から拍手が。音の方に目をやると「81年前に聴いた曲を、こうして歌えるって立派なもんですよね。もっと拍手がほしいです」と冗談。思わぬ告白に拍手が大きくなっていた。

92歳の“大型新人”に楽曲提供したのは、ピンク・レディーの「UFO」を作曲した都倉俊一氏（77）と、「帰って来たヨッパライ」の歌詞を手がけた、元ザ・フォーク・クルセダーズのきたやまおさむ（79）。

都倉氏ときたやまが、デビューする際に、郄嶋がプロデュースを務めていたといい、ミリオンセラー作家の2人に支えられてのデビューは、「最高にうれしい！」と目を細めていた。

デビュー曲「君のいない朝がくる」は、2017年に旅立った妻の薫子さん（享年79）への感謝をつづった曲。支えてくれた薫子さんに「ありがとうと伝えることができなかった」という郄嶋の思いを聞いた、きたやまが愛の日々を歌詞にした。

歌の抑揚などについて赤い矢印を記入した歌詞を譜面台に置くと、生前に言えなかった「ありがとう」と伝える歌詞を天国に向かって熱唱。「♪両手を広げて微笑み思い出し」と歌う場面では、そっと両手を広げ、薫子さんの笑顔を思い出すように目を閉じていた。

デビューのきっかけを生んだのは、事務所の女性スタッフのひと言だった。好きな昭和歌謡を口ずさんでいると、「コンサートを開いてみたら」と提案され、昨年初のコンサートが実現。ティアラこうとうで10月に行ったデビューコンサートは、10日間で全140枚のチケットが完売した。「大きな声では言えませんけど、うちのアーティストで売り切れないのもいますからね」と、自身の事務所で一番の売れっ子になったことにビックリ。続いてことし2月に東京・銀座の王子ホールで開催した公演は、300枚以上のチケットが、3日でソールドアウトした。

「それで調子乗っちゃって、きょうはこうして、皆さんに集まっていただいて、ご迷惑をおかけしているんです」と、とんとん拍子に決まった歌手デビューを振り返っていた。

現役で音楽プロデューサーを務め、今後は歌手との“二刀流”で活動することになる。 アグレッシブに生きる原動力は「人に喜んでいただくことが好きだから」とニッコリ。2年前に迎えた90歳の誕生日に「90歳になったら、『人生とは…』と悟ると思っていたんですけど、全く悟らなかった。だったら、生まれてきたからには、郄嶋といたら楽しいと思ってもらえる人生にしたい。下手な歌を聞かせていますが、『郄嶋、頑張ってるよ！』と皆さんの力になればと思っています」と呼びかけた。

今後について問われると、「この歌が売れたら、第2弾も考えているんです。もうタイトルも決めている」といい、「今回は落ち着いた曲だったので、次はラップ調で『勘弁してよ』」と仰天発言。 この日会場で見守っていたちさ子さんの姉の未知子さん（63）が登場する「♪未知子おいていっちゃって、もう勘弁してよ」という歌詞の一部を披露して笑わせていた。

郄嶋家に密着するドキュメントバラエティー番組などへの出演をきっかけに、見知らぬ人から“お父さん”と呼ばれることが増えた。「若いお嬢さんに“お父さん”と言われるとうれしい」と目尻を下げていた。

歌手としての目標は、「NHK紅白歌合戦」に出場すること。「紅白が実現したら、僕がちさ子と、（ちさ子が立ち上げたプロジェクト）12人のヴァイオリニストを伴奏で呼びますよ！」と“舌好調”だった。