プロ野球・巨人の竹丸和幸投手がプロ初のガッツポーズ披露へ含みを持たせました。

鷺宮製作所から25年ドラフト1位で入団した竹丸投手は、ルーキーながら開幕投手を任せられるなどここまで9試合に先発し防御率2.98。チームトップタイの5勝(4敗)をマークしています。

6回無失点で5勝目を挙げた5月17日DeNA戦は、6回にノーアウト1、2塁のピンチに。それでも2アウトを取ると、最後は宮下朝陽選手をサード・坂本勇人選手の好守備もあってサードライナーに打ち取り、無失点で切り抜けました。

竹丸投手は3アウトを取った瞬間、左手で控えめにグラブをひとたたき。映像を見て振り返った左腕は「ガッツポーズをしようと思ったか？」という問いかけに、「そんなに覚えていない」と首をかしげます。

マイペースかつポーカーフェースで知られる竹丸投手は「基本ガッツポーズは出ない」とコメント。「これまでにしたことがあるか？」という質問には、「人生は(したことが)ありますよ」とほほえみながら答えます。

プロ入り後は「まだやっていないんじゃないですかね」と、ガッツポーズをいまだ見せていないと話します。そして今後に向けては「(ガッツポーズを見せる機会が)あるんじゃないんですかね」と、初披露を匂わせました。

(6月8日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)