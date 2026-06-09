日本バレーボール協会がYouTube更新

バレーボールの男子日本代表は、10日からネーションズリーグ予選リーグ第1週中国大会を戦う。大会を前にした7日、日本バレーボール協会（JVA）はYouTubeチャンネルを更新。合宿で戸惑う石川祐希主将に注目が集まった。

JVAは7日、「【ALLFOR】選手たちが集結！2026年シーズンが始動」として男子日本代表の密着動画を公開した。

ティリ監督が「楽しんで！追い込んで！さあやりましょう！」と選手に呼びかけると、選手は右拳を突き出して「Oui,chef！」と声を上げた。

これに戸惑ったのが石川だ。「はぁ？」という声がマイクに拾われた。自身の合流前に掛け声が変わっていたようで、「どういう意味？」と質問すると、通訳が「イエッサー（という意味）」と説明していた。

ファンの間にも反響が広がり、「大塚『Oui chef』 石川『はぁ？』 好き」「キャプテンの『はあ？』が面白くて何回も見てしまう笑」「石川選手の『…はぁ？』と藍選手のきょとん顔がおもろい笑」「祐希さんのは？が笑笑ツボ」「自分がいない間に勝手に掛け声変えられてた石川祐希の『あ”？』面白」などのコメントが寄せられていた。

9日に協会公式サイトに掲載された「第1回男子日本代表広報リポート」によると、掛け声は現在は昨年同様の「1、2 GRIT！」に戻っているという。



（THE ANSWER編集部）