¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸Î¥Ã¦¤Ç¤âÊä¶¯ÈÝÄê¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Ëµ¿Ç°Ê®½Ð¡Ö¥Ö¥é¥Õ¤«¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¤ä¤Ï¤ê³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¡¢¶ÛµÞÊä¶¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿È¯¸À¤¬µÕ¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÏ¾¹ü¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¡¢ºÆ¸¡ºº¤Ï£´¡Á£¶½µ´Ö¸å¡£¾×·â¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´ûÊóºÑ¤ß¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ð¡¼¥«¡¼¡×¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤¬ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±£Ç£Í¤Ï¡ÖÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤¬¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ìá¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎÉüµ¢¸«ÄÌ¤·¤ä¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤ÇÂÑ¤¨¤ë¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¼þÊÕ¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¶õµ¤¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç£³£¹¾¡£²£¶ÇÔ¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥ì¥¤¥º¤È¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁè¤¤¤É¤³¤í¤«ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µåÃÄ¤¬¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬ËÄ¤é¤à¡£¾¡ÉéÇ¯¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢¼çË¤ÉÔºß¤òÀº¿ÀÏÀ¤À¤±¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ¶èÁè¤¤¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¶áÇ¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÉ½¸þ¤¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢´ü¸ÂÁ°¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç»Ô¾ì¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Êä¶¯¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸ò¾ÄÁê¼ê¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Îà±ìËëá¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤Ïº¬¶¯¤¤¡££¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¥¢¥ó¥«¡¼¤¬¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¡Ø²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÉÔºß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼çË¤Î¥Ã¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤Î°µÎÏ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î½Å¿´¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ÎÉÝ¤µ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Â»¼º¤À¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç´ûÂ¸ÀïÎÏ¤Ç¤·¤Î¤°¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÈÝÄê¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Î¥«¡¼¥É¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ì¾Ìç¤ÎÄÀÌÛ¤Û¤É¡¢º£¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£