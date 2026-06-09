飼い主さんの呼びかけで集まってきた猫たちがまだ眠そうで…？従順な寝ぼけ猫たちの様子がほほえましすぎると話題で、動画は1千再生を超えました。「とぼとぼ出てくる猫たちがかわいすぎ！w」「たまらんすぎるw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：寝室のドアに向かって『みんなー』と呼ぶと…集まってきた『猫たちの様子』が可愛すぎる】

合図で集合

Instagramアカウント『marinanagram』に投稿されたのは、飼い主さんに呼ばれて出てきた寝ぼけまなこの猫たちの様子です。動画に登場するのは、ロシアンブルーの「あい子」ちゃんと「はな子」ちゃん。

この日、細く隙間の空いた寝室のドアに向かって、飼い主さんが「みんなー！」と呼びかけられたのだそうです。すると、まず1匹目の猫が前足を“ちょん”とドアにかけて押し広げながら登場したといいます。

“よちよち”と“すーっ”の対比

寝ぼけまなこのまま頭をぶるぶるっと振り、まだ夢の中にいるようなよちよち歩きで飼い主さんの方へ向かってきた1匹目。目をしょぼしょぼさせながらも飼い主さんをまっすぐ見つめる姿が反則級にかわいくて、思わず頬がゆるんでしまいます。

続いて2匹目が寝室からすーっと出てきますが、飼い主さんのもとへ行く気はなく、そのまま左へフレームアウトしてしまったとのこと。「今はそっちじゃないの」というような猫らしいマイペースさがたまりません。

猫それぞれ

一方、最初に出てきた子は途中でストンと腰をおろし、眠そうに目をしばたかせながら座り込んだのだそうです。“呼ばれたからとりあえず来たけど、まだ体が起きていない感じ”だということが、こちらまで伝わってきます。

そして実は、動画には映っていないもう1匹のロシアンブルー「もも子」ちゃんがいるとのこと。なんと、もも子ちゃんは察しが良すぎて呼ばれる前からすでにカメラ側に張り付いていたのだとか。寝ぼけて出てくる子、マイペースに去る子、すでに待機している子。三者三様の反応がとてつもなくほほえましい日常のワンシーンなのでした。

投稿には、「呼ばれて『なになに～？』ってしょぼしょぼの目で歩いてくるのかわいすぎる」「ワチャワチャって出てくるのがいい」「寝ぼけた顔でよちよち歩きw」「『みんな～』で全員集合なんだね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『marinanagram』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「marinanagram」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。