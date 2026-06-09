Instagramアカウント「ねこのそうちゃんです」に投稿されたのは、ドライヤーと戦う成長記録です。投稿は25万回以上視聴され、2.2万件超の「いいね」を獲得。「個性がすごい」「こんな面白い子初めて見ました」と反響を集めています。子猫の頃から変わらないそうちゃんの姿が、多くの人を笑顔にしているようです。

【動画：全身を使って『ドライヤーの風と戦っていた子猫』が、成長した結果…爆笑の展開】

子猫時代から始まったドライヤーとの戦い

登場するのは、保護猫の男の子・そうちゃん。この日、飼い主さんがドライヤーを使っていると、生後4カ月ほどだったそうちゃんが予想外の反応を見せたといいます。大きな音にも臆することなく、風に興味を示していたそうです。

普通なら逃げてしまいそうな場面ですが、そうちゃんは机の上で後ろ足を踏ん張り、吹きつける風に応戦。さらに両前足を高く上げながら立ち向かう姿も見られ、まるで真剣勝負を挑んでいるかのようだったといいます。

成長しても変わらなかった意外な習性

そして場面は成長した現在へ。大人になったそうちゃんも、相変わらずドライヤーが気になる存在だったそうです。子猫の頃と同じように風に反応し、ソファーでくつろぎながら前足をチョイチョイと動かしていたといいます。

ただし、その戦い方には変化もあったのだとか。かつては全身を使って立ち向かっていましたが、今回は寝転びながら応戦。その様子に飼い主さんは「横着すなw」とツッコミ。成長しても変わらない個性的な一面がうかがえたそうです。

最後まで変わらない愛されキャラ

さらに微笑ましいのは、その結末だったそうです。子猫時代のそうちゃんは、ドライヤーとの戦いに夢中になるあまり机から落下。全身で風に立ち向かっていたものの、最後はバランスを崩して落ちてしまったといいます。

ところが成長後も、ソファーの上で風に向かって前足を動かしているうちに同じように落下。戦い方は少し省エネになったものの、最後のオチまで変わらなかったそうちゃん。その天然な一面が、多くの人を笑顔にしているようです。

投稿には「かわゆ 全身で戦ってますやんw」「個性がすごい」「最後落ちるのは同じですね」「こんな面白い子初めて見ました」「ドライヤーと戦うなんて 頑張れー！って応援しちゃいました」「うちの猫たちはドライヤーが大嫌いでソッコーで逃げます」などのコメントが寄せられています。子猫の頃から変わらないそうちゃんらしい行動に、多くの人が笑顔になったようで、そのユニークな姿に癒やされたという声も集まっているようです。

Instagramアカウント「ねこのそうちゃんです」では、甘えん坊でやんちゃな保護猫・そうちゃんの日常が投稿されています。走り回る元気な姿やユニークな行動など、愛らしい毎日の様子が紹介されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねこのそうちゃんです」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。