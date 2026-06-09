水道の蛇口から水を飲んだり、窓を開けて逃走したりと高い学習能力を持ち、栃木・宇都宮市中心部を徘徊している「学習クマ」はどこにいるのか。住宅地や商店街を、人やクルマをまったく恐れることなく歩き回っているようで、すでに目撃情報は50件以上。2026年6月9日午前5時半ころには宇都宮大学のキャンパスで2頭が目撃され、全学休講となった。

6月、7月は「行動が非常に活発化しています」

「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は6月9日放送で「宇都宮クマどこに」と特集し、クマの生態に詳しい岩手大学の山内貴義・准教授が解説した。「6月とか7月というのは、クマはちょうど繁殖期に当たるので、行動が非常に活発化しています」ということで、人と遭遇することも増える。「家の裏などに親子連れが居座ったりすることもあり、今後は頻発するかなと思ってます」と見る。

火曜コメンテーターの菊間千乃さん（弁護士）は、「目撃情報を見ても、行動範囲は広い」と驚く。

「1頭じゃない、複数かもしれないとなると...」

「夜中とか午前の早い時間に（多く）見かけられていて、昼間は1回山に帰っているのか、どこか見つからないところで待機しているのか。ちょっとわからないですね」という。宇都宮の学習クマは昼間の隠れ場所も学習しているのだろうか。

さらに、菊間さんは「1頭じゃない、複数かもしれないとなると、また怖いですよね。広範囲に対策を取らないといけないんじゃないかということになりますよね」と指摘する。

小中学校は2日続けて休校、商店はシャッターを下ろし、市は不要不急の外出を控えるように呼び掛けるなど、宇都宮市は厳戒態勢だ。

（シニアエディター 関口一喜）