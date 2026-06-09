韓国代表はBIGBANGのG-DRAGONが手掛けるアパレルとコラボ

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、海外メディア「The FADER」が「W杯の最もクールなコラボ11選」を紹介した。そのなかで、韓国代表とアーティストグループ「BIGBANG」の「G-DRAGON」が手掛けるアパレルブランドとのコラボに注目している。

記事では、音楽やカルチャー界の著名な顔ぶれ、さらには著名なファッションブランドが各国代表チームと提携して限定グッズを投入している現状を説明。そのなかでも、BIGBANGのフロントマンであるG-DRAGONが自身のレーベルを復活させ、ナイキおよび韓国サッカー協会（KFA）とタッグを組んだと伝えている。

発表された「タイガーズ・オブ・アジア（Tigers of Asia）」コレクションのアパレルラインナップについて、「プリントが施された黒と赤のジャージ、フリースのトラックスーツ、そして鮮やかな花柄のジャケット」が特徴であると描写している。

さらに、今回のコラボレーションではアパレルだけでなく、フットウェアも展開される。2010年にリリースされて人気を博した名作スパイク「CTR360 マエストリ II」にアレンジを加えた「CryoShot」がローンチされたと言及。この新たな一足は「アイボリーのカラーリングに赤いスウッシュ、そしてクリアなラバースパイク」を備えていると紹介した。（FOOTBALL ZONE編集部）