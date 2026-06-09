バイオリニスト・高嶋ちさ子の実父で、 東芝レコード（現ユニバーサルミュージック）時代に「ビートルズ」旋風を巻き起こした伝説的プロデューサー・郄嶋弘之氏が９日、都内でデビュー曲「君のいない朝がくる」（１０日発売）の発売記念イベントを行った。

ビートルズの初代プロデューサーとして名を馳（は）せたが、９２歳にしてＣＤデビュー。作詞にきたやまおさむ、作曲に都倉俊一と縁のある２人を迎え、亡き妻へ贈るラブソングに仕上げた。

デビューの経緯について「昨年は昭和１００年。事務所で昭和歌謡を歌っていたら『昭和歌謡のコンサートやったらどうですか』と言われた。そうしたら、『ＣＤもどうですか』と言われて、人の迷惑も顧みず、ＣＤを発売することになりました」と説明。「下手な歌を聴いても死ぬ人はいないので」と笑わせると、椅子に座りながら全２曲を歌唱した。

報道陣からはデビューに際し、娘のちさ子から何か言葉を受けたかと聞かれ「割と早めに（デビューすることを）言った時、別に何も言われなかったですね」と回答。今後もコンサートの予定もあることから、親子共演の可能性には「（お願いしたら）怒られますよ」と笑わせながらも「紅白歌合戦に出場したら伴奏で出してあげます」と饒舌に語っていた。