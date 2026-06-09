バイオリニスト・高嶋ちさ子の実父で、レジェンドプロデューサー・郄嶋弘之が９日、都内でデビュー曲「君のいない朝がくる」（１０日発売）発売記念イベントを行った。９２歳にして挑戦を続ける原動力やこれからの展望について明かした。

９２歳にしてＣＤデビューすることになった郄嶋は「新曲はちょっと難しかったんですけど、９２歳してはそれなりに準備もしました」と胸を張った。新たな挑戦を続ける原動力について問われると「常に人に喜んでもらいたいと思ってます」と回答。「生まれてきた以上は、『郄嶋といたら楽しかった』と（思ってもらって）楽しく生きたい。（今回の挑戦を通して）励ましになったらと思ってます」と語った。

レコーディングでは苦戦したことも明かし、「都倉（俊一、作曲を担当）さんがわざわざレコーディングに来て下さって、肩を叩いて『次です』ってやってくださったんで、彼のおかげでなんとかレコーディングできた」とかつてディレクターを務め、縁のある都倉の支えに感謝。今作が売れれば、第２弾の発売も狙っていることも明かし「今回はしっとりした歌を歌った。次はラップ調で『勘弁してよ』でいきたいと思っています。家内が私を置いて先に逝っちゃったので、『勘弁してよ』と（いう意味を込めて）いきたいと思います」と次を見据えていた。

この日は、デビュー曲の「君のいない―」と自身にとって思い出の曲である「リンゴの唄」を披露した。