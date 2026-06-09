◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

北中米Ｗ杯で導入される新ルールを知っていますか。国際サッカー評議会が打ち出した改定は、スローインやゴールキックへの「５秒ルール」の適用を始め、試合の遅延を排除しようという意図が見える。中でも、グレーゾーンだったスローインに秒数制限が課された。一見すると厳格な「５秒」という制限を、日本代表はむしろ追い風に変えようとしている。

ＤＦ長友佑都（３９）は「５秒は早い。かなり周りの選手たちの準備が必要になる」と口にする。日本代表の国内合宿では、名波浩コーチが「もう５秒たっている」と指摘する場面もあった。しかし、長友は「逆に言えば相手も５秒以内に投げなきゃいけない。早く準備するという意識で攻守ともにやりたい」と語る。

今回のルール変更は「リスタートの素早さ」を共通認識として磨いてきた森保ジャパンのアプローチに通じるものがある。２２年カタールＷ杯では、スローインが日本代表の課題の一つだった。大会後、名波コーチは「投げるのが遅かった」と分析。そこで第２次森保ジャパンは、スローインの高速化とパターンの構築に取り組んできた。

現代サッカーでは、スローインは単なるプレーの再開手段ではなく、陣地回復の戦術であり、勝敗を分ける可能性もある重要な局面だ。ルール変更によって世界のライバルが５秒の壁に戸惑えば、日本が４年をかけて積み上げてきた組織的なパターンと、「素早い準備」の意識がより優位に働くはず。森保ジャパンにとって、新ルールは世界の強豪を出し抜く「勝機」となるかもしれない。（サッカー担当・金川 誉）

◆金川 誉（かながわ・たかし）２００５年入社。Ｗ杯は今大会で４度目。