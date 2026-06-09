俳優の小芝風花さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。青森・八戸市を旅した動画を投稿しました。



【写真を見る】【 小芝風花 】 青森・八戸の旅を堪能 「脂がのって美味しすぎるカンパチ」 ファン反響 「海鮮のっけ丼めちゃめちゃ美味しそう」「観ているだけで幸せ」



「47都道府県旅 青森編」と題した動画は、小芝さんが新幹線に乗って八戸へ向かうところから始まります。





小芝さんは「お腹が空いたのでまずは腹ごしらえ」と綴り、現地で人気の生鮮市場『八食センター』へ。





売り場に並ぶ新鮮な魚介を選び、その場で自分好みにどんぶりに乗せて食べる『のっけ丼』を体験しました。





『のっけ丼』を味わった小芝さんは「脂がのって美味しすぎるカンパチ」と、その味に感激。





さらに大きなホタテを入れた味噌汁もセットにして、新鮮な海の幸を満喫したようです。





小芝さんが続いて訪れたのは国の天然記念物『ウミネコ』の繁殖地として知られる蕪島に鎮座する蕪嶋神社。





ウミネコを間近で見た小芝さんは「赤ちゃんが産まれて子育ての時期だったみたいで、 めちゃくちゃ可愛かった」と動画に記しています。







小芝さんは「ウミネコのフンが頭に当たると運が上がる(=運がつく)と言われており、、、(頭じゃないけど)無事ウンをつけて頂きました笑」と投稿。





この神社で発行している『会運証明書』を手に持ち、満面の笑みを浮かべて締めくくっています。





また、動画には「青森編Part 1」「1/47」と記されており、旅の動画のさらなる続編の投稿が見られそうです。





この投稿を見た人たちからは「八戸に来てくれて、ありがとう 」「海鮮のっけ丼めちゃめちゃ美味しそう」「観ているだけで幸せになります」「次回の投稿も楽しみにしてます」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】