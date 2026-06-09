◆米大リーグ アスレチックス１４―１５ブルワーズ＝延長１２回＝（８日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）

２０２８年にラスベガスに本拠地を移転予定のアスレチックスが８日（日本時間９日）、ラスベガスでブルワーズ戦を行ったが、延長１２回で両軍計１１本塁打、３４安打の打ち合いの結果、１４―１５で敗れた。３回終了時点では８―４とリードしていたア軍だが、接戦で競り負けた。

アスレチックスはこれまでオークランドに本拠地を置いていたが、２８年からのラスベガス移転を見据えて、昨季からはサクラメントの仮の本拠地として使用している。この日は、ラスベガスでブルワーズ戦。アスレチックスがラスベガスで試合を行うのは、ＭＬＢ公式サイトによると、１９９６年以来３０年ぶりだったという。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、「１５―１４」のスコアは、直近の２５年で２度目。１９年８月１７日にブルワーズが敵地でナショナルズに１５―１４で勝って以来だったという。

アスレチックスは８〜１０日（同９〜１１日）のブルワーズ戦、１２〜１４日（同１３〜１５日）をラスベガスで行う。この日の観客は８５１９人だった。