元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。後輩のTBS・田村真子アナウンサー（30）の結婚式でのショットを公開した。

「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだった そんな真子を見られて私も幸せ！」と興奮とともに書き出し、振り袖姿の田村アナと顔を寄せ合う2ショットを投稿。

「夫婦生活これから色々あると思うから 私でよかったら何でも相談してねって伝えようと思ったけど 何をそんな心配してたんだろと自分を恥じるくらい本当にお似合いで お互いに支え合えているのを感じた素敵なお二人でした」と新郎新婦を絶賛した。

田村アナのウエディングドレス姿や司会を務めた宇賀神メグアナとの2ショットも披露。「呼んでくれてありがとう またゆっくりお祝いさせてね だいすきー！！！！」とメッセージを送り、「司会を務めたメグと赤荻さん お二人の司会からも真子への愛を感じました」とねぎらった。

フォロワーからは「最高の写真ありがとう」「里菜さんと真子さんの幸せそうな笑顔 可愛いですね」「里菜さんと真子さんツーショット とてもお奇麗です」「真子さん、あらためておめでとうございます。末長くお幸せに！」などのコメントが寄せられた。

田村アナは昨年12月26日、インスタグラムで一般男性と結婚したことを発表。8日には結婚式でのショットを公開している。