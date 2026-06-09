鈴木誠也、今永昇太が所属するカブスで懲罰降格だ。米老舗スポーツ誌「スポーツイラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は８日（日本時間９日）、「カブス、致命的な走塁エラーを起こした選手を３Ａに降格」との記事を配信した。

７日（同８日）の本拠地ジャイアンツ戦、１―１で８回カブスの攻撃。先頭アマヤが四球を選び２３歳のアルカンタラが代走として出場した。ブッシュが内野安打で出塁した後、アルカンタラは相手投手ミラーのエラーで三塁に進塁した。

無死一、三塁でブレグマンが１５５キロのシンカーを強振も、野手の正面に飛び一直となった。ところがアルカンタラは三塁を飛び出してしまい、痛恨の併殺。記事は「なぜかアルカンタラは打撃と同時に本塁へ走り出し、ボールが捕球されてアウトになった時には、三塁と本塁の中間地点にいた。一塁デバースは冷静にボールを三塁チャップマンに送球し、ダブルプレーを完成させた」と状況を伝えた。

このミスが響きカブスは延長１０回１―２で敗れた。カブスのクレイグ・カウンセル監督は即座にアルカンタラにマイナー行きを命じた。記事は「カブスはアルカンタラをマイナーリーグに降格させ、マット・ショーを故障者リストから復帰させる予定だ。この若手外野手は降格に値する活躍をしたと言えるだろう」と結んだ。