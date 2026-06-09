SEVENTEEN新ユニット「V8」、新曲の一部をサプライズ公開！ファンの期待最高潮

SEVENTEENの新ユニットV8（ディエイト、バーノン）が、新曲の一部をサプライズ公開し、世界中のファンの期待を最高潮に高めた。

V8は6月9日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとSEVENTEENの公式SNSを通じて、6月29日に発売される1stミニアルバム『V8』のコンセプトティーザーフィルム『peek at V8』を公開した。

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今回公開された映像は、まるで一本のスタイリッシュなロードムービーを思わせる映像美が印象的だ。荒々しく自由な青春のエネルギーを飾らないビジュアルで表現し、混乱や迷いさえも走り続ける原動力として再解釈した、V8ならではの独創的で深みのある世界観が描かれている。

特に映像では、幻想的なボーカルとハイパーポップ特有の多彩なサウンドが調和した新曲の一部が初公開され、一気に耳を引きつけた。アルバム発売まで約3週間を残した段階で大胆に楽曲の一部を公開したことからは、音楽的完成度に対するV8の強い自信がうかがえる。

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6月29日に発売される1stミニアルバム『V8』は、過ぎ去った時間の中で経験した迷いや混乱、そしてその中で見つけた回復と成長の瞬間を、「消耗された青春」というテーマで濃密に描いた作品だ。

ディエイトとバーノンが自らアルバム制作を主導し、ユニットのアイデンティティを確立しただけでなく、Pharrell Williams、BUMZU、KIRARA、Mechatok、Dylan Bradyら世界的アーティストが多数参加し、アルバムの完成度をさらに高めた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

また、ユニットデビューを飾る彼らは、アルバム発売後に大規模な単独公演も開催する。V8は7月11日と12日の2日間、KINTEX第1展示場1ホールで単独コンサート「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」を開催し、ファンと交流する予定だ。

さらに、7月17日から19日までは香港のAsiaWorld-Expoホール10で公演を行い、アジアのファンと交流する。特に当初2日間の開催予定だった香港公演は、ファンの爆発的な関心とチケット需要を受け、7月17日公演の追加開催が決定。V8はグローバルな人気と高いチケットパワーを改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。