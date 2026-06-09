日本人所属のizna、新AL『SET THE TEMPO』が各国チャートで好成績！グローバルヒットの兆し

ガールズグループizna（イズナ）が、カムバックと同時にグローバル市場で存在感を示している。

6月9日、所属事務所WAKEONEは「iznaが8日にリリースした3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』が、発売直後にワールドワイドiTunesアルバムチャートで10位を記録した」と発表した。

【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバー

WAKEONEによると、『SET THE TEMPO』は日本、インドネシア、ハンガリー、ポルトガルなど世界5地域のiTunesアルバムチャートでトップ10入りを果たした。また、台湾、オーストラリア、マレーシア、フランスなどでもトップ20にランクインし、グローバルな人気を証明した。

（写真提供＝OSEN）izna

韓国国内でも好調な反応が続いている。タイトル曲『METRONOME』はMelon、Bugs、Genieなど韓国主要音楽プラットフォームのリアルタイムチャートにランクイン。Melon「HOT 100」では、タイトル曲を含む今作の収録曲全曲がチャートインを果たした。

iznaの新アルバム『SET THE TEMPO』は、「私たち自身が基準になる」という主体的なメッセージを込めたアルバムだ。

なお、iznaは6月11日に放送されるMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、本格的なカムバック活動をスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制となった。