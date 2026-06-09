「今日好き」中村健太朗、家族ショット披露 美人姉顔出し「そっくり」「美男美女」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた中村健太朗が、6月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。家族ショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身イケメン「そっくり」美人姉顔出し
中村は「姉誕生日おめでとう」と祝福の言葉を添え、写真を投稿。金髪姿の中村と、子どもを抱えた姉が並んで座る仲睦まじい集合ショットが収められている。
この投稿に、ファンからは「仲良し姉弟でほっこり」「めちゃくちゃ美人さん」「顔がそっくり」「遺伝子すごい」「美男美女」「家族思いなところが素敵」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。中村は「夏休み編2024」にて藤田みあとカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身イケメン「そっくり」美人姉顔出し
◆中村健太朗、家族ショット披露
中村は「姉誕生日おめでとう」と祝福の言葉を添え、写真を投稿。金髪姿の中村と、子どもを抱えた姉が並んで座る仲睦まじい集合ショットが収められている。
◆中村健太朗の投稿に「顔がそっくり」の声
この投稿に、ファンからは「仲良し姉弟でほっこり」「めちゃくちゃ美人さん」「顔がそっくり」「遺伝子すごい」「美男美女」「家族思いなところが素敵」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。中村は「夏休み編2024」にて藤田みあとカップル成立した。（modelpress編集部）
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