女優の安達祐実（44）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。20歳になった長女について語った。

安達は長女について「今海外で生活してるんです」と明かすと、「ちゃんと自立した大人の女性になっていってくれたらいいなって」と願いを語った。

離れて暮らすことについて黒柳徹子から「寂しい？」と聞かれると、「意外にそうでもなくて。楽しく生きてくれていることがうれしいので。それに関して私ができるところはサポートしていけたらいいなと」。また「こまめに連絡もくれますし、寂しさはそんなに感じていないんですけど、時々一時帰国とかしてくれるとうれしいですね」と笑顔を見せた。

長女の将来について黒柳が「女優になりたいとかおっしゃってたとか」と質問すると、安達は「今全然。『女優さんって大変そうだから』って言ってました」と方針転換があった様子。「私、結構楽しく仕事してるほうなんですけど、でもやっぱり朝早い、夜遅いとかいろいろなことがあるので」と娘の胸中を想像した。

現在の長女の夢については「この世界に通じるお仕事はしていきたいというか。洋服に興味があるので、『スタイリストさんになりたい』って言ってますね、今は」と話していた。