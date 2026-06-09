物干しを埋め尽くす大量の靴下……ぜーんぶ社会人の三男のやつ！　母「どこまで出てくるねん！」→子育て経験者からは「うちも同じです」

ピンチハンガーに吊るされているのは、すべて靴下。しかも全部、三男ひとりのもの――。母親がThreadsに投稿したこの光景に、「どこまで出てくるねん」「うちの息子も同じ」と共感の声が相次ぎました。



【写真】謎に大量の靴下、これ全部三男1人のもの…

投稿したのは、韓国のアパレルや雑貨について発信しているRINDAさん（@rin.da112）。RINDAさんは、靴下を干しながら驚きが止まらなかったといいます。



「まだある？まだあるか？？どこまで出てくるねん！と思いながら干していました」



さらに、干し終えたあと、目の前の光景に思わず写真を撮ったそうです。



「え！？靴下で全部埋まってるやん、写真撮っとこーって思い、撮りました」



靴下の持ち主は、社会人2年目の三男。普段は料理人として働いており、夜中に帰宅することも多いそう。



「毎日お風呂には入ってるのですが、なぜかたまに靴下だけ大量に洗濯機に突っ込まれるのが謎です。今までも何度かありましたが、今回はあまりにも量が多過ぎてびっくりしました」



そんな三男について、「豪快さは私似かも」と笑うRINDAさん。歳の離れた末っ子ということもあり、つい甘くなってしまう部分もあるそうです。



「『もうー！』と怒りながらも、しょうがないなーって感じです。普段はとても仲良しで、よく一緒に飲んでます！本人に反省の色は…多分ないかなと思います」



一方で上の兄2人はすでに独立しており、今回の投稿が話題になったことに「ニュースになるの、すげ〜！」と驚いていたのだとか。RINDAさんの家は、両親も同居している大家族。兄たちもよく家に来るため、洗濯の量自体には慣れているそう。実は、靴下の“迷子”を防ぐための工夫もしていると明かします。



「干す時は、ペアで隣同士干す。取り入れるときは、ペアにしながらまるめていれる。これを意識しています。後で探すの面倒なんで…」



投稿には、「うちも同じです！」というコメントが数多く寄せられました。



「子どもがたくさんいると、皆さん同じですよね。特に男の子は。。。同感していただき、うれしかったです！」