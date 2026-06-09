パパが4きょうだいにマジックを披露していたときのこと。思いがけない“連携プレー”が飛び出し、長男くんがびっくり！その瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。ほほ笑ましい家族の姿に「次男くんたちの連携プレーが天才的！」「お兄ちゃん素直でかわいい♡」と反響が寄せられています。



【動画】驚く長男の後ろで…兄弟の見事な連携プレー！

パパのマジックを見ようと、リビングのテーブルを囲んで座る仲良し4きょうだい。パパの隣から、次男くん、長男くん、三男くん、そして一番下の長女ちゃんの順に並んでいます。テーブルにはお茶の入ったコップが2つ。1つはパパの前に、もう1つは長男くんが手に持ってスタンバイ。



パパは片手にストローを持ち、もう片方の手は何かを隠しているかのようにグーの形で握ります。ストローを何度か振りおろすたび、子どもたちはマジックの種を探そうと、パパの手元に釘付け！そしてストローを振り上げた瞬間、パパは素早くストローを自分の耳に挟んで隠します。振りおろした手にストローがないことに、子どもたちは「えっ！！」と驚きの表情。



ストローが耳にあるとは気づかず、子どもたちはみんなパパの手元に集中しています。すると、驚いていたはずの次男くんがそっとパパの耳元へ近づき、隠してあったストローを素早く回収。そのまま自分の背中側を通して持ち替え、隣の三男くんへとこっそりパスします。



次男くんと三男くんに挟まれている長男くんは、背後でストローが移動しているとはまったく気づかず、ただただ不思議そうな表情でパパの手元を見つめます。無事にストローを受け取った三男くんは、ストローを持ちながらニヤニヤとうれしそう。そんな様子を長女ちゃんは何も言わずにじっと見つめています。



そしてついに、三男くんが長男くんがずっと持っていたコップへストローをスッと投入。パパが「ジャーン！」と声をあげてコップを指さすと、長男くんは「わぁー！」と驚きの声をあげます。



なんで自分のコップに移動したのか分からず、キョロキョロと辺りを見回し、机の下までのぞく長男くんと、マジックが成功して得意げなようすの次男くんと三男くん。楽しいことが大好きなパパが考えた、長男くんへのサプライズマジックは大成功に終わりました。



動画を投稿したパパ（@bakuso4kyoudai）に話を聞きました。



ーーマジックの発案者はパパでしょうか？



「アイドルの嵐がSNSでやっていたのを見て、真似してみようとパパが提案しました！」



ーー仕掛け人の次男くんと三男くんは、どのような様子でしたか？



「次男、三男も成功できるか…ドキドキワクワクしながらやっていました！」



ーーマジックに驚いていた長男くん、種明かしをしたときの反応は？



「よくSNSを見て子どもたちにマジックをするので、今回は何かなと楽しみにしていたようです。まさか、弟たちが協力しているとは思わなかったようで、驚いていました」



ーー4きょうだいとのさまざまな挑戦を、SNSで発信するようになったきっかけを教えてください。



「以前からYouTubeに興味があり、地区の運動会で走っている姿を投稿してみました。思ったよりも見てもらえて喜んでいたら、子どもたちもやりたいと言い出したことがきっかけです。4きょうだいの強みを生かして、普段やっていることをいろいろと投稿しています。今このときを大事に、同じ時間を一緒に楽しむことを意識しています！」



抜群のチームワークを生かし、大成功となった長男くんへのマジックに600件を超えるコメントが寄せられました。



「子どもたち全員かわいすぎる♡妹ちゃんまでみんな、プロの俳優ですやんw演技力抜群！」

「みんなの連携が、とってもかわいらしい（笑）。幸せな時間ですね♡」

「トリックが分かるまでに、3回も見直しました！（笑）」

「幸せな家族の図だわ〜！」

「この動画だけで、素敵な家族って分かるのが素敵♡」



Instagram（@bakuso4kyoudai）やYouTubeチャンネル『爆走4きょうだい』では、親も一緒に楽しむことをモットーに、いろいろなことにチャレンジしていくご家族の、にぎやかな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）