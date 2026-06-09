パパの手品に驚く長男の後ろで…弟たちの見事な連携プレー！ 動画は308万回再生「演技力抜群！」「幸せな時間♡」
パパが4きょうだいにマジックを披露していたときのこと。思いがけない“連携プレー”が飛び出し、長男くんがびっくり！その瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。ほほ笑ましい家族の姿に「次男くんたちの連携プレーが天才的！」「お兄ちゃん素直でかわいい♡」と反響が寄せられています。
パパのマジックを見ようと、リビングのテーブルを囲んで座る仲良し4きょうだい。パパの隣から、次男くん、長男くん、三男くん、そして一番下の長女ちゃんの順に並んでいます。テーブルにはお茶の入ったコップが2つ。1つはパパの前に、もう1つは長男くんが手に持ってスタンバイ。
パパは片手にストローを持ち、もう片方の手は何かを隠しているかのようにグーの形で握ります。ストローを何度か振りおろすたび、子どもたちはマジックの種を探そうと、パパの手元に釘付け！そしてストローを振り上げた瞬間、パパは素早くストローを自分の耳に挟んで隠します。振りおろした手にストローがないことに、子どもたちは「えっ！！」と驚きの表情。
ストローが耳にあるとは気づかず、子どもたちはみんなパパの手元に集中しています。すると、驚いていたはずの次男くんがそっとパパの耳元へ近づき、隠してあったストローを素早く回収。そのまま自分の背中側を通して持ち替え、隣の三男くんへとこっそりパスします。
次男くんと三男くんに挟まれている長男くんは、背後でストローが移動しているとはまったく気づかず、ただただ不思議そうな表情でパパの手元を見つめます。無事にストローを受け取った三男くんは、ストローを持ちながらニヤニヤとうれしそう。そんな様子を長女ちゃんは何も言わずにじっと見つめています。
そしてついに、三男くんが長男くんがずっと持っていたコップへストローをスッと投入。パパが「ジャーン！」と声をあげてコップを指さすと、長男くんは「わぁー！」と驚きの声をあげます。
なんで自分のコップに移動したのか分からず、キョロキョロと辺りを見回し、机の下までのぞく長男くんと、マジックが成功して得意げなようすの次男くんと三男くん。楽しいことが大好きなパパが考えた、長男くんへのサプライズマジックは大成功に終わりました。
動画を投稿したパパ（@bakuso4kyoudai）に話を聞きました。
ーーマジックの発案者はパパでしょうか？
「アイドルの嵐がSNSでやっていたのを見て、真似してみようとパパが提案しました！」
ーー仕掛け人の次男くんと三男くんは、どのような様子でしたか？
「次男、三男も成功できるか…ドキドキワクワクしながらやっていました！」
ーーマジックに驚いていた長男くん、種明かしをしたときの反応は？
「よくSNSを見て子どもたちにマジックをするので、今回は何かなと楽しみにしていたようです。まさか、弟たちが協力しているとは思わなかったようで、驚いていました」
ーー4きょうだいとのさまざまな挑戦を、SNSで発信するようになったきっかけを教えてください。
「以前からYouTubeに興味があり、地区の運動会で走っている姿を投稿してみました。思ったよりも見てもらえて喜んでいたら、子どもたちもやりたいと言い出したことがきっかけです。4きょうだいの強みを生かして、普段やっていることをいろいろと投稿しています。今このときを大事に、同じ時間を一緒に楽しむことを意識しています！」
抜群のチームワークを生かし、大成功となった長男くんへのマジックに600件を超えるコメントが寄せられました。
「子どもたち全員かわいすぎる♡妹ちゃんまでみんな、プロの俳優ですやんw演技力抜群！」
「みんなの連携が、とってもかわいらしい（笑）。幸せな時間ですね♡」
「トリックが分かるまでに、3回も見直しました！（笑）」
「幸せな家族の図だわ〜！」
「この動画だけで、素敵な家族って分かるのが素敵♡」
Instagram（@bakuso4kyoudai）やYouTubeチャンネル『爆走4きょうだい』では、親も一緒に楽しむことをモットーに、いろいろなことにチャレンジしていくご家族の、にぎやかな日常を見ることができます。
（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）