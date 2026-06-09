「本当に失望した」W杯初戦で日本と戦うオランダが格下に辛勝。代表OBは批判「本番を想定したスターティングメンバーで臨んでいるのに…」
北中米ワールドカップで日本と対戦するオランダ代表は現地６月８日、国際親善試合でウズベキスタン代表とニューヨークのアイカーン・スタジアムで対戦した。
32分にコディ・ガクポのPKで先制したオランダは、その後に訪れたチャンスを仕留めきれずにいると、90＋２分に失点。それでも、その６分後にガクポのPKで勝ち越し、なんとか２−１で勝利した。
FIFAランキング７位のオランダが、同50位のウズベキスタンに辛勝したなか、現地メディア『Voetbalprimeur』によれば、元オランダ代表のピエール・ファン・ホーイドンク氏は国営放送『NOS』で、母国代表のパフォーマンスを批判。５日前のアルジェリア戦（０−１）を含む直近２試合の内容を踏まえ、次のように語っている。
「彼らの出来には本当に失望したよ。言葉が出ないほどだ。２試合ともに本番を想定したスターティングメンバーで臨んでいるのに、まだ流れの中からゴールを奪えていない。これは大きな問題だ。チャンスを外すことは誰にでもあるが、今日は集中力も欠けていたし、チームが間延びしていて、ライン間の距離もバラバラだった。オランダらしい組織的な動きがまったく見られなかった」
さらに「良い場面がほとんど見られなかった。全体的に雑なプレーばかりだった」とも付け加えている。
OBから厳しい言葉を投げかけられたオランダ。次戦はいよいよ、日本とのグループステージ初戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
32分にコディ・ガクポのPKで先制したオランダは、その後に訪れたチャンスを仕留めきれずにいると、90＋２分に失点。それでも、その６分後にガクポのPKで勝ち越し、なんとか２−１で勝利した。
FIFAランキング７位のオランダが、同50位のウズベキスタンに辛勝したなか、現地メディア『Voetbalprimeur』によれば、元オランダ代表のピエール・ファン・ホーイドンク氏は国営放送『NOS』で、母国代表のパフォーマンスを批判。５日前のアルジェリア戦（０−１）を含む直近２試合の内容を踏まえ、次のように語っている。
「彼らの出来には本当に失望したよ。言葉が出ないほどだ。２試合ともに本番を想定したスターティングメンバーで臨んでいるのに、まだ流れの中からゴールを奪えていない。これは大きな問題だ。チャンスを外すことは誰にでもあるが、今日は集中力も欠けていたし、チームが間延びしていて、ライン間の距離もバラバラだった。オランダらしい組織的な動きがまったく見られなかった」
さらに「良い場面がほとんど見られなかった。全体的に雑なプレーばかりだった」とも付け加えている。
OBから厳しい言葉を投げかけられたオランダ。次戦はいよいよ、日本とのグループステージ初戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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