渡辺美奈代（56）が9日までにアメーバオフィシャルブログを更新。作り置きの韓国風味付けたまごや鶏肉料理など、夕食作りの様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

料理の腕前やセンスの良さにも定評がある渡辺。「作り置き」のタイトルで半熟たまごを特製ダレに漬け込んだ韓国風味付けたまごの写真をアップし「夜ごはんに いただきまーす！」とコメントを寄せた。

「夕食の準備 始めまーす」「今夜は鶏肉つかいます」とし、「梅しそ炒め」「照り焼き」など立て続けにアップ。「梅と大葉がいい香りー」と、香りを楽しみながら料理をしている様子とともに、梅肉と刻んだ大葉を合わせた調理工程の様子や、こんがりと焼き上げた鶏肉に梅と大葉をたっぷり絡め、白ごまを散らした完成ショットを披露した。

夕食後には「ちょっと早い」と題したブログで、「今夜は いつもよりちょっと早い」「キッチンリセット完了」と整理整頓されたキッチンの写真を公開。最後に「大好評」と題して更新したブログでは、「味付けたまご 大好評でした」と家族にも好評だったことを報告し、「また作りまーす！」と締めくくった。

これらの投稿にファンから「韓国風 味付けたまごのレシピ知りたい」「鶏肉を梅としそで炒めてめっちゃおいしそう」「まねしたい」「ピカピカなキッチンすてき」「キッチンリセットお疲れさまでした」「ますます食べたくなってきました」などの声が寄せられている。