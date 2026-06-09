俳優で、登録者数180万人超を誇る2人組野球系YouTuber「あめんぼぷらす」のメンバー「しょーた」こと羽谷勝太（29）が9日、インスタグラムを更新。新会社を設立したことを発表した。

羽谷は自筆の文書で「この度、株式会社FLOQを設立し、俳優として所属する事になりました」と報告。会社を設立した理由については「より一層お芝居と向き合い、俳優として可能性を広げていくための活動拠点として立ち上げました」と説明し、「今年に入ってから約半年間、新しいスタートに向けて準備を進め俳優として、人として成長していく為に改めて一から学び直し、いっぱい考え、悩み、挑戦を続けてきた半年でもありました。この半年の出来事や、ここに至るまでの事については、またどこかでお話できたらと思っています」とつづった。

続けて「会社設立にあたり、支えてくださった方々への感謝を忘れずにそして、これからご一緒させていただく皆様、いつも応援してくださる皆様に感謝しながら、より一層精進してまいります」と意気込みをつづるとともに、「あめんぼぶらす」での活動についても「これまで通り続けていきます」とあらためて明言。「まだまだここからです。楽しみながら、もがきながら一歩ずつ進んでいきます。今後とも株式会社FLOQ、そして俳優・羽谷勝太としての活動を温かく見守っていただけますと幸いです。これからも宜しくお願い致します」と呼びかけた。

羽谷は今年1月、所属していた事務所を退所したことを報告。退所後の活動については「これまでと変わらず俳優業、そしてYouTubeでの活動に引き続き全力で取り組んでいきます」と説明し、「あめんぼぷらすからの脱退や、おまつとの解散などではありませんのでご安心ください」と明言していた。