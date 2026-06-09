◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 函館大２―１上武大（９日・神宮）

１６年ぶり４回目の出場となった函館大（北海道学生）が、３大会連続２１回目の出場の上武大（関甲新学生）を２―１で破って初戦を突破した。

試合の口火を切ったのは「１番・二塁」で先発出場した寺門史優内野手（３年＝秋田商）だ。初回フルカウントから最速１５１キロのプロ注目右腕・木口永翔（４年＝筑陽学園）の１４８キロ直球を振りぬき、左中間席へ先制の先頭打者アーチ。「緊張しないタイプ」と自己分析する切り込み隊長は「１番としてなんとしても塁に出て、打ってチームに勢いをつけるタイプ。感触は完璧でしたし、うれしかった」と振り返った。

１６年ぶりの出場だが、冷静に相手投手を分析していた。「投球練習で変化球が抜けていたので、真っすぐで来るなと思った」と、狙い通りに直球を仕留めた。

有言実行の一発でもあった。前日８日の練習ではチームメートに「明日、先頭打者ホームラン打つ」と予告。宣言した通りに、豪快なアーチをたたき込んだ。

１０日の２回戦では慶大（東京六大学）と対戦する。「試合をやってみるまでわからない。自分は負ける気はない。死んでも勝利にしがみつきたい」と闘志を燃やした。