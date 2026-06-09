ラグビー・リーグワン２部で２０２５―２６シーズン終了後にＪＲ東日本への譲渡が決まっているＮＥＣグリーンロケッツ東葛は９日、新たなチーム名称と伸エンブレムを発表した。２０２６―２７シーズンから「ＪＲ 東日本グリーンウォリアーズ東葛」が新チーム名となり、呼称は「グリーンウォリアーズ東葛」となる。

ＮＥＣは昨年８月、今季終了後にチーム譲渡する検討を開始したと発表。同１２月に、ＪＲ東日本への譲渡が発表された。ホームの東葛エリア、ホストスタジアムは変わらず、練習拠点はＮＥＣからＪＲ東日本にレンタルされる。チームエンブレムも変わり「ＪＲ東日本グループが目指すグループ経営ビジョン「勇翔２０３４」には、「グループの新しい時代に向けて勇気を持って翔びたとう」という強い思いが込められています。新チーム名とエンブレムには、ＪＲ東日本グループのコーポレートカラーでもある「グリーン」を残していただくことで、「ＮＥＣグリーンロケッツ東葛」として４０年にわたって築き上げてきた栄光の歴史と伝統、そしてこれまでチームを支えてくださった地元「東葛」との絆をしっかりと受け継ぎ、チームの新しい時代に向かって勇ましく翔びたつというチームメンバーの熱い思いが込められています」とした。

チームは今季、８勝６敗の２部４位。生まれ変わる来季も２部から１部昇格を目指す。