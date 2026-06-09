元卓球男子日本代表監督の倉嶋洋介氏が設立した一般社団法人Ｔ―ＮＥＸＴは９日、高度な脳波分析技術を持つＭＩＴＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社（ＭＩＴＳ社）と「卓球による認知症予防・改善に関する共同研究」を開始したと発表した。

Ｔ―ＮＥＸＴとＭＩＴＳ社では卓球が有する認知機能への効果を把握するための第一歩として、５月２４日に都内で脳波計を用いた一次調査を実施した。卓球経験者で６０〜８０歳の男女各２人を対象にウォーミングアップやラリー、ゲーム形式などを行い、脳活動の変化を測定した。

慶大教授でＭＩＴＳ社の満倉靖恵代表は一次調査を終え「卓球は脳に良いというのはある程度分かっていましたが、本当に頭の色々な部分を使い、全体が綺麗に活性化し、卓球をした後ではその活性化がものすごく大きくなっていたので、やはり全体的に脳を使っているということが分かりました。中でも頭で考えながら卓球の球を追いかける動体視力まで鍛え、そしてそれが脳波にもきちんと出ていたというところが非常に面白かったなと思っています」とコメントした。

Ｔ―ＮＥＸＴによれば現在、日本における認知症患者は、ＭＣＩ（軽度認知障害）とその予備軍を含めると約３０００万人にのぼるとされており、社会的課題となっている。卓球は知覚神経、運動神経、意欲という認知症予防の３大要素を満たしており、ＭＣＩの進行を抑制する高い健康メリットがあるとの考えから、今回のＭＩＴＳ社との協働により「科学的根拠（エビデンス）に基づいた認知症予防、ＭＣＩ抑制のために効果と信頼性の高い健康寿命延伸の環境を社会実装していきます」としている。