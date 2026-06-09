

高松オルネで開催する文具フェス「STAMP×STAMP」

スタンプ・印章製品のサンビー（本社：大阪市）が6月19日から28日まで、高松オルネで単独の文具販売イベント「STAMP×STAMP」を開催します。

イベントは、緻密なストーリー性とアンティークな世界観で人気を誇るクリエイターユニット「ありさ＆あかめがね」を共同開催パートナーに迎え、サンビーとのコラボアイテムが販売されます。

また、押せばメモとしても利用できる「こんぴらさん」の階段をモチーフにしたスタンプや、うどんを食べた日をカレンダーなどに押せる「うどんの日スタンプ」など香川の名産や景色をモチーフにした限定アイテムが数量限定で販売されます。

27日(土)と28日(日)には、3回 （①午前10:30～ ②午後2時～ ③午後4時半～ 各90分）、人気消しゴムはんこ作家ericさんデザインの図案の中から好きなものを選び、彫り方のコツを教わりながら制作するワークショップが開催されます。

参加費は教材費を含み7700円、定員は各回6人です。対象は小学校高学年以上で、特設サイト（https://cocomo-s.com/products/eric-workshop-260627）で6月11日まで受け付け中です。