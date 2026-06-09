テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲下抜け、次のポイントは１．３３００ テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲下抜け、次のポイントは１．３３００

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テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲下抜け、次のポイントは１．３３００



1.3547 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3538 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3481 一目均衡表・雲（上限）

1.3478 一目均衡表・基準線

1.3476 100日移動平均

1.3429 21日移動平均

1.3420 200日移動平均

1.3413 10日移動平均

1.3409 一目均衡表・雲（下限）

1.3396 一目均衡表・転換線

1.3357 現値

1.3319 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3279 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは、一目均衡表の雲（1.3409-1.3481）を明確に下抜けている。10、21、100、200日などの主要な長短移動平均線は1.34台に位置しており、レジスタンス帯を形成している。下方向にはボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）、エンベロープ1%下限（10日間）などが位置している。次の下値ポイントは1.3300の心理的水準となろう。5月の下落局面でもサポートされた経緯があり、強いポイントとなっている。

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