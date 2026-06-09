テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲下抜け、次のポイントは１．３３００

1.3547　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3538　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3481　一目均衡表・雲（上限）
1.3478　一目均衡表・基準線
1.3476　100日移動平均
1.3429　21日移動平均
1.3420　200日移動平均
1.3413　10日移動平均
1.3409　一目均衡表・雲（下限）
1.3396　一目均衡表・転換線
1.3357　現値
1.3319　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3279　エンベロープ1%下限（10日間）

　ポンドドルは、一目均衡表の雲（1.3409-1.3481）を明確に下抜けている。10、21、100、200日などの主要な長短移動平均線は1.34台に位置しており、レジスタンス帯を形成している。下方向にはボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）、エンベロープ1%下限（10日間）などが位置している。次の下値ポイントは1.3300の心理的水準となろう。5月の下落局面でもサポートされた経緯があり、強いポイントとなっている。