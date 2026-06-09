イランとイスラエルの攻撃停止などを好感し、対ドル、対円ともにしっかり＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで朝方0.7034ドルを付けたが、その後0.7071ドルまで反発した。イランとイスラエルの攻撃停止表明を受けて、ＮＹ原油先物の90ドル割れまでの下げや、アジア全般の株高などを、リスク選好の動きが優勢で、オセアニア通貨買いの動きにつながった。もっとも前日の高値を超えておらず、値幅は限定的なものにとどまっている。

豪ドル円も午前の112.65から113.18円まで上昇。リスク選好の動きが支え。



NZドルも対ドルで朝の0.5799ドルから0.5848ドルまで上昇。こちらは昨日の高値を超えてきている。先週末に0.5880ドル前後から米雇用統計を受けたドル全面高で下げている。

NZドル円は朝の92.87円から93.61円を付けた。



今週の主な予定

豪州

06/09 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （6月） 結果 -2.9% 前回 3.5% （前月比）

06/09 10:30 NAB企業景況感 （5月） 結果 3.0 前回 3.0



NZ

06/09 07:45 製造業活動 （2026年 第1四半期） 結果 2.8% 前回 0.6%

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