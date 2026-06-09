史上初の酸味コーティング『じゃがりこ うっっっっめ味』爆誕 食べた瞬間から梅の酸味と紫蘇の香りが楽しめる
カルビーは、スナック菓子「じゃがりこ」ブランドから、『じゃがりこ うっっっっめ味』を15日より全国のミニストップ限定で数量限定発売する。「じゃがりこ」史上初となる酸味コーティング製法を採用し、食べた瞬間から梅の酸味と紫蘇の香りが広がる味わいを実現した。
【画像】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ
「じゃがりこ」は1995年に誕生したロングセラーブランドで、“はじめカリッとあとからサクサク”の独特な食感が特長。2025年に発売30周年を迎えた。今回発売する『じゃがりこ うっっっっめ味』は、「じゃがりこ 辛いやつ」で採用されているスティック表面への味付け技術「コーティング製法」を活用したカップ商品として、初めて酸味コーティングを施した商品となる。
スティック表面に酸味をまとわせることで、口に入れた瞬間から梅の風味と酸味を強く感じられる設計とした。梅への関心が高まる6月に合わせて開発され、梅好きに向けて新たな味覚体験を提案する。
味わいは、これまで展開してきた「じゃがりこ梅味」をベースに改良。本物の梅漬けや梅干しを思わせる味わいを目指し、酸味や風味のバランスを調整した。開封時から紫蘇の香りが広がり、噛むほどにじゅわっと染み出るような梅の味わいが楽しめるという。
パッケージデザインも酸っぱさを視覚的に伝える工夫を施した。商品名の「うっっっっめ」の文字を大きく配置し、見ただけで酸味を想起させるデザインを採用。さらに、一般的な梅干しではなく、みずみずしい梅漬けのビジュアルを使用することで、爽やかな酸味を表現している。
■商品概要
・商品名：じゃがりこ うっっっっめ味
・内容量：52グラム
・価格：オープン価格（税込215円前後）
・発売日／販売エリア：6月15日／全国のミニストップ限定
【画像】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ
「じゃがりこ」は1995年に誕生したロングセラーブランドで、“はじめカリッとあとからサクサク”の独特な食感が特長。2025年に発売30周年を迎えた。今回発売する『じゃがりこ うっっっっめ味』は、「じゃがりこ 辛いやつ」で採用されているスティック表面への味付け技術「コーティング製法」を活用したカップ商品として、初めて酸味コーティングを施した商品となる。
味わいは、これまで展開してきた「じゃがりこ梅味」をベースに改良。本物の梅漬けや梅干しを思わせる味わいを目指し、酸味や風味のバランスを調整した。開封時から紫蘇の香りが広がり、噛むほどにじゅわっと染み出るような梅の味わいが楽しめるという。
パッケージデザインも酸っぱさを視覚的に伝える工夫を施した。商品名の「うっっっっめ」の文字を大きく配置し、見ただけで酸味を想起させるデザインを採用。さらに、一般的な梅干しではなく、みずみずしい梅漬けのビジュアルを使用することで、爽やかな酸味を表現している。
■商品概要
・商品名：じゃがりこ うっっっっめ味
・内容量：52グラム
・価格：オープン価格（税込215円前後）
・発売日／販売エリア：6月15日／全国のミニストップ限定