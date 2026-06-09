秋元真夏“沙也加”、“妊娠”の真相が明らかに「色々と濃かった」「悲しいよね」『産まない女はダメですか？』第11話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第11話が8日放送され、秋元真夏が演じる沙也加の思惑が明らかになった。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】悲壮感…顔を近づける秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第11話では、沙也香（秋元真夏）がアサに接触し、哲也の裏の顔を明かす。その後、アサに会おうと躍起になっている哲也は緒方と凪咲と共にいるアサの仲睦まじい姿を目撃してしまい、その怒りの矛先を緒方へと向ける。
沙也香は哲也と会い、高校時代に哲也が発した言葉で傷ついたことを明かし、復讐のために妊娠というウソをついたことを伝えた。SNS上では「色々と濃かった」「悲しいよね」
【場面写真】悲壮感…顔を近づける秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第11話では、沙也香（秋元真夏）がアサに接触し、哲也の裏の顔を明かす。その後、アサに会おうと躍起になっている哲也は緒方と凪咲と共にいるアサの仲睦まじい姿を目撃してしまい、その怒りの矛先を緒方へと向ける。
沙也香は哲也と会い、高校時代に哲也が発した言葉で傷ついたことを明かし、復讐のために妊娠というウソをついたことを伝えた。SNS上では「色々と濃かった」「悲しいよね」