女優の筧美和子（32）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「出産入院Vlog」の動画の中で、無痛分娩を予定していたものの、緊急帝王切開での出産になったことを明かした。筧は1日に第1子となる男児出産を発表していた。

病院のベッドで、破水して急きょ入院することになったことを明かした筧は「全然まだ週数も浅かった…まぁちょっと早いから、全然準備とか整ってなくて、焦りです」と心境を打ち明けた。

まだ正期産に入っていなかったといい、翌朝のモニター検査で「赤ちゃんの首にへその緒が巻いちゃってるらしくて、急きょ今から夫に来てもらって相談するみたいです」と状況が一変。無痛分娩の予定だったが、急きょ帝王切開での出産が決定し、「とにかく無事でいてほしい」と思いを語った。

その後、無事に男児を出産。「本当に出産って何があるか分からないなって思ったし、なんか、あっという間にいろんなことが起こって、はぁって感じ」と回想。また、改めて第1子出産を振り返る中で「帝王切開の予定ではなかったので、自分の勉強不足な部分もあったし、急なことで」とも語り、周囲への感謝を伝えた。

筧は25年3月に一般男性との結婚を発表。今年2月1日に自身のインスタグラムで第1子妊娠を公表し、今月1日に第1子男児を出産したことを報告していた。