NPB(日本野球機構)は9日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第11回中間発表を行いました。

トップに動きがあったのは中継投手部門。オリックス・椋木蓮選手が3位から1位へジャンプアップし、第9回発表以来の再逆転を果たしました。

それでも椋木投手が11万8,897票、2位の西武・甲斐野央投手が11万8,304票、3位のロッテ・鈴木昭汰投手が11万7,006票と、3人の票差は極めてわずか。中継投手部門は今後も激しい順位争いが予想されます。

トップ以外では捕手部門と遊撃手部門に動きあり。捕手部門3位にソフトバンク・海野隆司選手が、遊撃手部門2位にロッテ・友杉篤輝選手が、それぞれ1つ順位を上げています。

最多得票は日本ハム・万波中正選手(外野手部門1位)の26万6,756票ですが、ソフトバンク・栗原陵矢選手(三塁手部門1位)が26万4,048票と、その差は約2,700票。前日発表では約8,300票差だったため差が縮まっており、こちらもし烈な争いとなっています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第12回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海（日本ハム）112,893票

2位 平良海馬（西武）91,704票

3位 大津亮介（ソフトバンク）63,022票

【中継投手】

1位 椋木蓮（オリックス）118,897票

2位 甲斐野央（西武）118,304票

3位 鈴木昭汰（ロッテ）117,006票



【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）172,792票

2位 横山陸人（ロッテ）119,284票

3位 岩城颯空（西武）105,305票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）173,101票

2位 若月健矢（オリックス）117,651票

3位 海野隆司（ソフトバンク）92,761票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎（日本ハム）218,799票

2位 ネビン（西武）190,723票

3位 ソト（ロッテ）116,444票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）166,470票

2位 小川龍成（ロッテ）153,693票

3位 牧原大成（ソフトバンク）129,172票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）264,048票

2位 郡司裕也（日本ハム）128,991票

3位 宗佑磨（オリックス）97,564票

【遊撃手】

1位 水野達稀（日本ハム）119,633票

2位 友杉篤輝（ロッテ）112,638票

3位 村林一輝（楽天）112,207票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）266,756票

2位 西川史礁（ロッテ）211,440票

3位 周東佑京（ソフトバンク）208,881票

4位 近藤健介（ソフトバンク）192,479票

5位 西川龍馬（オリックス）133,929票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）235,430票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）168,508票3位 ポランコ（ロッテ）91,642票